Alvaro Dias cogita aliança com partido de Kassab O líder do PSDB no Senado, Alvaro Dias (PR), avaliou hoje como possível uma aliança entre seu partido e o PSD, recém-fundado pelo prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, para as eleições gerais de 2014. O senador ponderou, contudo, que antes é necessário aguardar uma melhor definição dos rumos da nova sigla. "Uma aproximação eleitoral é possível", disse o tucano, ao chegar para a convenção estadual do PSDB, hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. "Nós não sabemos que partido será o PSD, se será oposição ou governo."