Alteração da meta fiscal entra em discussão no Plenário

Com isso, a aprovação ao menos do texto-base da proposta, considerada vital pelo Palácio do Planalto, pode ocorrer ainda nesta madrugada.

Os parlamentares rejeitaram no final da noite de quarta-feira (3) uma consulta da oposição que queria votar separadamente 16 requerimentos de inversão de pauta. De quebra, Renan determinou que todos os demais requerimentos que propunham alguma modificação da pauta fossem considerados prejudicados, o que abriu as portas para que o projeto fosse colocado em discussão.

O quórum no Legislativo, no entanto, não está alto, sobretudo na Câmara, e a oposição tenta agora atrasar a votação o máximo possível para tentar forçar o adiamento da deliberação do tema.