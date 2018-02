Alstom reage e diz que suspeitas não têm base

Sobre o processo na Suíça, a empresa rechaçou as acusações de que esteja dificultando as apurações e informou que está colaborando com os investigadores. Segundo o jornal suíço Le Temps, uma investigação interna na companhia também foi lançada.

O Escritório de Fraude do Reino Unido confirmou a suspeita de que pelo menos dois altos funcionários estariam envolvidos em um "sistema mundial de corrupção" para garantir contratos públicos. Parte das descobertas feitas por suíços e ingleses já está sendo repassada para a Justiça no Brasil, que, segundo Berna e Londres, já sabe de parte da rota suspeita da propina. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.