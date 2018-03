Alstom fecha contrato de 280 mi de euros com Metrô-SP A multinacional francesa Alstom anunciou hoje a assinatura de um contrato no valor de 280 milhões de euros para renovar o atual sistema de controle de trens e fornecer um sistema de controle automatizado para as três linhas do Metrô da capital paulista. A empresa é investigada por suspeita de subornar integrantes do governo de São Paulo para vencer licitações de obras. "Esse é o maior projeto de sinalização já conquistado pela Alstom", diz a nota divulgada pela empresa. A Alstom informa que o sistema, que permitirá maior freqüência e capacidade dos trens, deve ser entregue em 2010. O anúncio foi feito pelo presidente mundial da Alstom, Patrick Kron, que está no Brasil desde ontem para defender a empresa das acusações. "Em minha opinião, a extensa cobertura desse assunto e a maneira da sua apresentação foi longe demais. As dúvidas levantadas a respeito da Alstom são muito prejudiciais para o nome da empresa no país", disse ele. "Vim para a cidade de São Paulo para expressar a minha preocupação. Vim dizer que a Alstom não sofre de uma ''doença vergonhosa''. Vim dizer que a Alstom não paga propina para servidores públicos. Vim dizer que a Alstom merece um tratamento justo, baseado nos fatos e de acordo com a nossa posição nesse país", acrescentou.