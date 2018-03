Alstom é alvo de novas buscas da Justiça britânica

Na quarta-feira, três dos principais executivos da companhia - Stephen Burgin, presidente da unidade inglesa; Robert Purcell, diretor financeiro; e Altan Cledwyn-Davies, diretor legal - foram presos e interrogados em relação a suspeitas de esquemas de propinas para funcionários públicos estrangeiros. Após serem ouvidos, os três foram liberados.

A suspeita é de que os executivos teriam pago propinas a funcionários públicos estrangeiros como forma de garantir contratos. Na França e na Suíça, a Alstom é suspeita de ter distribuído milhões de dólares entre 1995 e 2003 para garantir contratos no Brasil, na Venezuela, na Indonésia e em outros mercados emergentes. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.