Aloysio quer apuração de assessor que hostilizou Barbosa O líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), pediu na tarde desta sexta-feira (que a Câmara dos Deputados apure a conduta de um funcionário da Casa que divulgou um vídeo em que hostiliza o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa. Na gravação, realizada no início do mês na saída de um bar na região central de Brasília, Rodrigo Grassi Cademartori, lotado no gabinete da deputada Erika Kokay (PT-DF), chama Barbosa de "autoritário", "projeto de ditador e fascista".