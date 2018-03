Aloysio: 'Quem dera Dilma fosse um Vasco da Gama' Em resposta à Dilma Rousseff, o líder do PSDB no Senado, Aloysio Nunes Ferreira (SP), culpou a presidente da República pela atual situação econômica do País. Ele respondeu à analogia da presidente que, nesta quarta-feira pela manhã, chamou a oposição de Velho do Restelo. O personagem de Luís de Camões criticava a partida do navegador Vasco da Gama em direção às Índias desconhecidas e exaltava as virtudes de Portugal.