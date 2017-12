Aloysio Nunes, líder do governo no Senado, diz que DRU deve ser aprovada em agosto

SÃO PAULO - O líder do governo no Senado, Aloysio Nunes (PSDB-SP), disse em entrevista ao Broadcast Político que sua prioridade no momento é a aprovação da prorrogação da DRU (Desvinculação das Receitas da União), proposta que deve ser apreciada em agosto. Após ter sido aprovada na Câmara, a DRU está agora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado.

De acordo com Nunes, o presidente da comissão José Maranhão (PMDB-PB) se comprometeu a colocar a PEC da DRU em pauta na próxima sessão, na quarta-feira, 29. Considerando que deve haver pedido de vista na comissão, além de prazos regimentais e sessões de discussão, o líder avalia que não será possível votar a proposta antes do recesso de julho, mas que deve ser a primeira pauta do ajuste a ser apreciada na Casa no segundo semestre. "Acho que antes do recesso não se aprova, mas no mês de agosto seguramente vamos aprovar", afirmou.

Outras pautas, como o estabelecimento do teto para os gastos públicos com referência na inflação do ano anterior, podem ficar um pouco mais pra frente, mas devem ser apreciadas ainda neste ano. Aloysio demonstrou confiança na consolidação da base do governo Temer no Congresso, em especial na Câmara, onde as propostas costumam enfrentar mais dificuldade de aprovação. "O governo tem uma maioria bastante sólida na Câmara, mostrou isso em algumas votações e vai mostrar novamente."