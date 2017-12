Aloysio Nunes faz passagem relâmpago em convenção do PSDB apenas para votar

Brasília – O ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, fez um rápida passagem na convenção nacional do PSDB. Ele disse que foi apenas para votar na chapa única que vai eleger a executiva nacional do partido neste sábado.

Aloysio é um dos dois integrantes do partido que permanecem no governo Temer. A outra é a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Luislinda Valois. Ontem, o tucano Antônio Imbassay pediu demissão da Secretaria de Governo.

Questionado sobre o motivo de deixar a convenção tão cedo, Aloysio justificou que vai embarcar logo mais para Buenos Aires, onde participa de uma reunião da cúpula do Mercosul que pode fechar acordo comercial com a União Europeia. Segundo o ministro, ontem ele fechou a proposta que será discutida no encontro. O presidente Temer só embarca para Buenos Aires amanhã, para também participar do encontro.

Aloysio disse que permanece no governo Temer enquanto o presidente quiser. Ele também afirmou que se candidatará à reeleição no Senado no ano que vem, o que o obrigaria a deixar o cargo de ministro em abril.