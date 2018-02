Aloysio Nunes é escolhido por Aécio candidato a vice

O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, promete anunciar hoje o nome que irá compor sua chapa como vice. O escolhido deverá ser o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), de acordo com informação publicada ontem pelo blog Direto da Fonte, de Sonia Racy.

A Executiva Nacional do partido se reúne em Brasília para anunciar o escolhido. Ontem, Aloysio Nunes não descartou a possibilidade de ser candidato a vice-presidente.

"Pode até ser eu, mas não tem nada resolvido. É uma decisão que vai ser anunciada amanhã (hoje). Não tenho como antecipar isso, lamento. Fica até indelicado", afirmou ao Broadcast Político, serviço em tempo real da Agência Estado, após desembarcar em Brasília na noite de ontem.

Na disputa de 2010, o tucano conquistou 11,1 milhões de votos (30,42% dos válidos) ao ser eleito para uma das vagas do Senado do Estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do País. Em caso de derrota na disputa presidencial deste ano, ele ainda tem quatro anos de mandato como senador.

A escolha do Aloysio, ligado ao ex-governador José Serra, é um sinal da importância de São Paulo para a candidatura de Aécio e da necessidade de engajamento do grupo serrista em sua campanha.

Além do senador, eram cotados para a vaga de vice a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie e o ex-governador do Ceará Tasso Jereissati (PSDB).

Serra. A Executiva Estadual do PSDB paulista também se reúne hoje e deve anunciar o candidato ao Senado na chapa à reeleição do governador Geraldo Alckmin. Serra, um dos cotados, não fez comentários ontem sobre o assunto durante a convenção do partido. A aliados, ele disse cogitar disputar uma vaga de deputado federal, mas sua decisão final só será conhecida hoje.