Aloysio Nunes destaca importância de o PSDB se unir

O senador mineiro Aécio Neves, que pretende disputar o Palácio do Planalto em 2014 pelo PSDB, deverá ser eleito presidente nacional do PSDB no evento deste sábado, 18. A eleição de Aécio foi questionada dentro do partido, principalmente pela ala paulista. Em um esforço de conciliação, o senador "loteou" o comando partidário para incluir aliados do ex-governador José Serra.

Enquanto aguardam o discurso de Aécio, militantes gritam "Eu sou Aécio, com muito orgulho, com muito amor".