Aloysio Nunes comanda evento com 90 prefeitos de SP O secretário da Casa Civil do governo estadual, Aloysio Nunes Ferreira Filho, foi o mestre-de-cerimônias de um evento com cerca de 90 prefeitos paulistas hoje no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado. Cotado para concorrer pelo PSDB à sucessão estadual de 2010, Aloysio conduziu o encontro até a chegada do governador José Serra (PSDB), com 50 minutos de atraso. A reunião marcou a assinatura de 97 convênios entre o Estado e municípios, no valor total de R$ 21 milhões. Colegas de secretariado e o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado tucano José Barros Munhoz, teceram elogios a Aloysio. Serra esquivou-se de comentar sobre o protagonismo do secretário quando questionado pela imprensa. Disse apenas que os elogios eram "merecidos".