Aloysio Mercadante está internado em São Paulo

O senador Aloysio Mercadante (PT), de 53 anos, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o último dia 2 de fevereiro para tratamento de um quadro de retenção urinária, provocado por uma inflamação na próstata. A informação foi confirmada há pouco pela assessoria de imprensa do hospital. De acordo com boletim médico divulgado às 12 horas deste domingo, 10, após tratamento clínico, o senador foi submetido a uma cistostomia, procedimento cirúrgico de pequeno porte, para colocação temporária de sonda vesical na bexiga urinária. O comunicado diz ainda que o quadro do senador é bom, mas não há previsão de alta. A nota foi assinada pelo superintendente do Hospital Israelita Albert Eistein, José Henrique Germann, e pelo urologista Gustavo Caserta Lemos.