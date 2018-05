Aloysio estreia blog pessoal O secretário da Casa Civil, Aloysio Nunes Ferreira, resolveu seguir o exemplo do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e ingressou no mundo virtual. Um dos pré-candidatos do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes em 2010, Aloysio lançou anteontem seu blog pessoal. Em sua página, colocou dois posts. No primeiro, o tucano, em tom mais coloquial, falou sobre o Corinthians, seu time. "Corinthians do povo, capaz de unir, nas arquibancadas do Pacaembu, desde o faxineiro até o presidente da empresa, numa paixão em comum descrita com perfeição nos versos do saudoso mestre Paulinho Nogueira: ?Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário, rindo da própria dor?." O segundo post é escrito em terceira pessoa e fala sobre uma visita do secretário à cidade de Diadema, na Grande São Paulo. "Cerca de 500 pessoas lotaram anteontem o restaurante Dom Carrasco, em Diadema, para ouvir o secretário", informa o post. Na corrida pela indicação do PSDB, o secretário, que também está no Twitter, trabalha para diminuir a vantagem do outro pré-candidato tucano, o ex-governador Geraldo Alckmin, mais bem posicionado nas pesquisas de intenção de voto. O ex-governador, no entanto, ainda não estreou na rede.