Aloysio: Alckmin responderá ataques com propriedade São Paulo, 25/08/2014 - O senador e candidato a vice-presidente pelo PSDB, Aloysio Nunes, disse que o governador e candidato à reeleição Geraldo Alckmin (PSDB) saberá lidar com os ataques dos rivais por conta da sua experiência à frente do governo paulista. De acordo com ele, a candidatura de Alckmin em São Paulo "não é improvisada" e ele pode rebater as críticas com "propriedade de quem governa o Estado".