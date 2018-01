Aloysio acha que Código deve ser cumprido por bancos O ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, contestou nesta sexta-feira o entendimento de que apenas o Banco Central poderia atuar sobre o relacionamento entre bancos e consumidores. Segundo ele, as relações das instituições financeiras com seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro disse que as ações do BC e dos Procons são complementares ao Código de Defesa do Consumidor Bancário e não excludentes. "O Banco Central não é órgão de defesa do consumidor, ele cuida de política monetária", disse o ministro. O secretário de Direito Econômico, Paulo de Tarso Ribeiro, afirmou que a expectativa é de que o Supremo Tribunal Federal (STF) mantenha a tradição do Judiciário e repita decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre essa questão em favor dos consumidores. O tribunal concluiu que as penalidades previstas no Código do Consumidor têm validade, também, para os bancos que não atenderem satisfatoriamente os consumidores. "Há uma lei maior e, na hipótese de haver conflito, eu não tenho dúvida de que o Judiciário vai reconhecer a prevalência do Código de Defesa do Consumidor", disse Paulo de Tarso. O secretário lembrou que o código não trata de questões monetárias, que são de competência do Banco Central. Por isso, Paulo de Tarso entende que não há conflito de atribuições. A polêmica sobre o Código do Consumidor Bancário, lançado no ano passado, voltou esta semana, quando na quarta-feira o BC anunciou que os bancos que sofrem mais reclamações dos clientes vão ter seus nomes divulgados. Na ocasião, o diretor de normas do BC, Sérgio Darcy, disse concordar plenamente com o argumento da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, segundo o qual é de competência exclusiva do BC julgar casos relacionados a bancos. "Cabe exclusivamente ao Banco Central punir e multar as instituições financeiras", sustentou o diretor. Ele afirmou que a polêmica que envolve atualmente as instituições financeiras, que foram à Justiça para não cumprir o Código de Defesa do Consumidor, não deixa o cliente bancário desprotegido. Darcy explicou que a confederação procurou a Justiça para esclarecer que não cabe aos Procons aplicar as penalidades previstas na lei às instituições financeiras. Em fevereiro, o BC deixará disponível para os bancos e diversas instituições que lidam com o público, como os Procons, a Cartilha do Consumidor Bancário. Baseada nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre o assunto e também nas circulares do BC, a cartilha pretende informar ao público, em linguagem acessível, os seus direitos nessa relação.