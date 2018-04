Almoço sela trégua em Salvador Enquanto líderes nacionais de PT e PMDB se reuniam em Brasília, tentando amenizar os ataques para o segundo turno nas cidades em que partidos aliados no plano federal se enfrentam, os marqueteiros das campanhas de João Henrique Carneiro (PMDB) e Walter Pinheiro (PT) almoçavam juntos em Salvador. Segundo assessores das campanhas, eles prometeram uma trégua nos ataques pessoais entre os candidatos. O PT conseguiu ontem o apoio do PSDB, do candidato derrotado Antonio Imbassahy. PC do B, PTC, PRP e PSDC, que integravam a coligação de ACM Neto (DEM), anunciaram apoio formal a Carneiro. TIAGO DÉCIMO