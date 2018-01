Alianças na Bahia podem tirar votos de Alckmin Não bastassem as dificuldades eleitorais, o candidato do PSDB a presidente Geraldo Alckmin, está enfrentando nova crise na aliança que ameaça lhe tirar votos na Bahia. Sua primeira providência esta manhã foi telefonar para o líder tucano na Câmara, Jutahy Júnior (BA), que, para surpresa geral, decidiu lançar candidato ao governo estadual contra o governador Paulo Souto (PFL), que disputa a reeleição com o apoio do grupo do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA). A querela baiana foi um dos principais assuntos nas rodas de conversa de pefelistas e tucanos que participaram ontem da festa junina promovida pelo vice de Alckmin, senador José Jorge (PFL-PE), que já é tradição em Brasília. Encarregado pelo PSDB nacional de tentar um acordo para apaziguar os "aliados" que vivem às turras na Bahia, o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) mostrava ceticismo ontem. "Essa é uma missão quase impossível", avaliou Azeredo a interlocutores do PFL ontem à noite. E com razão. Antes de começar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, na manhã desta quarta-feira, ACM deixou claro que, a depender do desfecho da briga baiana, ele e seu grupo poderão abandonar a campanha de Alckmin. "Vão ter de decidir se querem o Jutahy ou nós", disse o senador, queixoso até mesmo daquele que sempre considerou seu melhor amigo no PSDB: o presidente do partido, senador Tasso Jereissati (CE). "O responsável por isso é o Tasso", protestou. Sempre restrita a pefelistas e alguns poucos nordestinos de outros partidos e parlamentares especialistas em educação, uma das principais áreas de atuação do senador, o "Arraia de Zé Jorge e Socorro (sua mulher)" ganhou contornos de campanha política. Além da presença de Alckmin e vários líderes tucanos que nunca figuraram na lista de convidados, a festa foi transferida da sala do apartamento funcional do senador para o salão mais amplo de uma igreja anglicana, vizinha ao prédio onde o casal mora na Asa Sul de Brasília. Mas diante das crises regionais que se agravaram não só na Bahia como no Mato Grosso, os presidentes do PSDB e do PFL, senador Jorge Bornhausen (SC), não participaram da festa que este ano teve até música ao vivo, com a apresentação de um trio tipicamente nordestino. Outra ausência notada foi a do senador Antonio Carlos. ACM disse nesta manhã que faltou à festa porque tinha de manter sua coerência. "Se critiquei o forró eleitoral do Lula, não podia apoiar o forró do PFL com o PSDB. Desta vez, não foi no apartamento do Zé Jorge", explicou o senador.