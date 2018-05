Aliança espera 2 mi de votos a mais para Dilma em MG

O ex-ministro das Comunicações lembrou o desempenho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Estado no segundo turno de 2006, quando concorreu à reeleição. Enquanto no primeiro turno a vantagem de Lula foi de 1,04 milhão, na segunda etapa de votação ela subiu para 3,17 milhões. "No segundo turno, quando nós juntamos PT com PMDB com PCdoB e outras lideranças, nós conseguimos colocar 3,2 milhões votos de frente para o presidente Lula em 2006", ressaltou. "Nossa previsão é que estando juntos como já estamos no primeiro turno, nós temos condições sim de dar uma grande vantagem que pode chegar à margem dos 2 milhões (de votos a mais) em Minas Gerais. É perfeitamente viável o que nós estamos colocando como um objetivo da aliança PMDB-PT-PCdoB."

Com cerca de 14 milhões de eleitores, Minas é uma das prioridades da campanha tucana e o ex-governador Aécio Neves (PSDB) promete máximo empenho para ajudar a candidatura de Serra. Para Costa, porém, pesquisas mostram que "o grande eleitor" no Estado é o presidente Lula, que consegue "transferir em maior número os votos daqueles que são simpáticos à sua pessoa e à sua administração".

Pimentel avalia que a vantagem da petista pode chegar a 20 pontos porcentuais sobre Serra no Estado. "Tenho para mim que isso vai se ampliar muito quando começar a campanha, especialmente o programa gratuito de televisão com a presença do presidente Lula", confia o ex-prefeito.