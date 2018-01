Aliança entre PT e PMDB emperra no Pará A terceira reunião entre as comissões do PT e do PMDB para tentar superar divergências e fechar alianças entre os dois partidos nos Estados terminou em impasse. O deputado Jader Barbalho (PMDB-PA) não compareceu ontem ao encontro marcado na sede do PT com a governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, provocando constrangimento. Pré-candidato à sucessão da petista, Jader mandou um recado: só quer conversar com a cúpula do PT, não com a governadora, candidata ao segundo mandato.