Aliança entre PSDB-DEM-PMDB está fechada para 2010, diz Afif

O secretário de Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, disse em entrevista à TV Estadão que a aliança entre os partidos PSDB, DEM, e PMDB já está fechada para as eleições de 2010 e afirmou que todo o foco estará voltado para levar o atual governador de São Paulo, José Serra, à Presidência da República. "Estamos todos engajados na alianaça do DEM e do PSDB para a aliança federal. Esse é o projeto mãe. O projeto de São Paulo será orientado para o sucesso do projeto nacional". Veja Também: TV Estadão:Afif fala sobre efeitos da crise econômica Afif disse que, embora a aliança esteja fechada, não está definido a distribuição de cargos para os membros dos três partidos. "Está sendo negociado, mas não vai ter racha não". Após a vitória de Gilberto Kassab nas eleições de 2008, Afif ganhou mais destaque e pode sair candidato em 2010- como vice de tucano indicado por José Serra ou para o Senado Federal. Perguntado se se lançaria a candidato ao governo do Estado, Afif deixou no ar: "Neste projeto, eu sou um servidor. Estou à disposição para o sucesso do projeto como um todo".