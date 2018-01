Aliança com PSDB não condiciona vice do PSD, diz Afif O vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (PSD), ressaltou hoje que o PSD tem bons nomes para assumir o posto de vice em uma aliança com os tucanos, tendo o ex-governador José Serra como candidato à Prefeitura da Capital paulista. Ele ponderou, contudo, que o PSD não coloca como condição para um apoio aos tucanos a indicação do vice: "Temos quadros que fizeram parte da administração Serra, mas não estamos colocando isso como condição, até porque temos de deixar o candidato à vontade", acrescentou.