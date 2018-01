Aliança com o PSDB só daqui a quatro anos, diz Quércia O PMDB enterrou hoje a possibilidade de uma aliança para o governo de São Paulo com o PSDB de José Serra. O nome do ex-governador foi escolhido para disputar o governo paulista por 516 dos 541 convencionais do partido. Logo ao chegar à convenção do partido, ele deixou claro que uma coligação com o PSDB só será possível nas eleições de 2010. "Aliança com o PSDB só daqui a quatro anos", afirmou. O ex-governador paulista negou seqüelas na fracassada negociação com os tucanos e disse que irá conversar com o PSDB na disputa, dando a entender que é ele que chegará à segunda etapa do pleito. Na convenção deste sábado, o partido deixará em aberto que delegará à executiva estadual a definição do nome do vice e do postulante ao Senado. A substituição da candidatura para governador também é prevista, mas tanto Quércia quanto o presidente do PMDB nacional, Michel Temer negaram esta possibilidade. Perguntado se renunciaria, Quércia foi categórico: "Nunca". Temer frisou que a decisão tomada pelos convencionais hoje será definitiva. "O que acontecer aqui é imodificável. O que a convenção decidir estará decidido, em definitivo", afirmou Temer, ressaltando que uma mudança só será possível com a renúncia de Quércia, o que, na avaliação dele, é uma "hipótese remotíssima". O pré-candidato do PSDB ao governo paulista, José Serra, operou, durante todo o dia de ontem, para que Quércia desistisse da disputa. O PSDB insistiu em oferecer o posto de vice de Serra ao PMDB e aceitou a indicação de Quércia, que após ter seu próprio nome vetado pelos tucanos , colocou na mesa o nome de Alda Marco Antônio. Ela foi secretária da Assistência Social na gestão de Celso Pitta na Prefeitura de São Paulo e do governo paulista na gestão do próprio Quércia (1987 a 1991). A oferta de última hora dos tucanos foi recusada por Quércia. Palanque aberto Quércia não quis mostrar uma tendência de apoio a qualquer dos principais candidatos a presidente da República, Geraldo Alckmin, pelo PSDB, e o agora concorrente oficializado à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Segundo Quércia, o PMDB paulista deixará o palanque aberto e caberá aos seus eleitores optarem pela candidatura tucana ou petista. "Desde que votem no Quércia, podem votar em quem quiser para presidente", afirmou.