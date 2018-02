Aliança com Marina tem muita força, reafirma Campos O presidenciável do PSB, Eduardo Campos, disse que sua aliança com sua companheira de chapa Marina Silva continua com muita força. Questionado nesta quarta-feira por Sônia Abrão no programa A Tarde é Sua, da Rede TV, se as quedas de braço em torno das definições das coligações estaduais deixam a aliança "frágil", Campos negou. "Tinha é muita gente torcendo para que essa aliança não desse certo, ela é uma aliança que tem muita força", afirmou.