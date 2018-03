Aliados se reunirão hoje para definir votação da CPMF O líder do governo na Câmara, José Múcio Monteiro (PTB-PE), vai reunir os líderes aliados hoje para definir a votação da proposta que prorroga a cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) até 2011. "As minhas duas ferramentas são o quórum e o horário", afirmou, ressaltando que só enfrentaria a votação hoje com um mínimo de 460 deputados na Casa. Até 15h, 450 deputados já haviam registrado presença na Câmara. Para votar na sessão da noite, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá de revogar a medida provisória que prorroga o prazo para o trabalhador rural autônomo requerer sua aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Essa MP está trancando a pauta. Na sessão da tarde, o plenário deverá votar a redação final da medida provisória que cria o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, conhecido por PAC da Segurança Pública ou Pronasci.