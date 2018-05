Aliados querem CPI da Petrobras que investigue PSDB A base aliada do governo no Senado reagiu e apresentou nesta terça-feira, 1º, um requerimento para criar uma CPI da Petrobras com a tentativa de também investigar governos do PSDB. No pedido, lido pelo senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), a base aliada cobra apurações de práticas de corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de recursos e irregularidades em contratos do Metrô em São Paulo, entre outros fatos.