Aliados planejam atos de apoio a Alckmin em SP O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin vai usar manifestações de apoio à candidatura própria do PSDB à Prefeitura de São Paulo, que começam a pipocar na capital na próxima semana, fomentadas por seus aliados, como trunfo para neutralizar forças do partido resistentes à sua postulação ao cargo. A estratégia é garantir o discurso de que a candidatura do tucano é um ?desejo da sociedade? - e não um projeto pessoal - e deixar lideranças do PSDB em situação desconfortável para defender o apoio à reeleição do prefeito Gilberto Kassab (DEM). O primeiro ato está marcado para o próximo dia 28 na zona sul da cidade com a presença confirmada de Alckmin. Será um encontro com lideranças de diretórios zonais do PSDB da capital, candidatos a vereador e representantes de entidades sociais e de igrejas. No dia seguinte haverá mobilização na zona leste. Organizado por representantes de segmentos do partido e acompanhado de perto por articuladores alckmistas, o encontro servirá para lançar um manifesto a favor de o PSDB ter candidato à prefeitura paulistana. A carta vai circular por toda a cidade em busca de assinaturas. Outras manifestações estão previstas para depois do carnaval. ?A proposta é entregar, mais para frente, o manifesto ao diretório do PSDB na capital?, diz Elias Bezerra, um dos promotores do evento e membro da Juventude no diretório municipal do PSDB. Alckmin e o governador de São Paulo, José Serra, travam uma disputa para decidir o rumo do PSDB na capital na próxima eleição. O ex-governador briga para ser candidato à prefeitura paulistana. Serra defende o apoio a Kassab e oferece ao colega de partido a postulação ao governo do Estado no próximo pleito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.