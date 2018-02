Aliados fazem 'escambo' para garantir ministérios

Se a negociação der certo, e se Dilma concordar, o PR poderia indicar o senador eleito Blairo Maggi (MT) para a Agricultura. E o PMDB passaria a cuidar da pasta que desde 2003 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou ao PR, primeiro para Anderson Adauto, hoje prefeito de Uberaba, depois para o senador Alfredo Nascimento, que disputou o governo do Amazonas e perdeu.

O Ministério dos Transportes deverá investir R$ 17 bilhões nas rodovias federais em 2011, 36% a mais dos que os R$ 12,5 bilhões deste ano - R$ 5 bilhões em manutenção de rodovias e outros R$ 7,1 bilhões na ampliação da malha rodoviária.

O PSB espichou o olho para um ministério na área da infraestrutura. Em reunião da Executiva Nacional do PSB, ontem, os socialistas concluíram que cairia bem ao partido um ministério tocador de obras em lugar do técnico Ciências e Tecnologia, há oito anos sob o seu comando.

Ministérios mais cobiçados são mesmo os da área de infraestrutura, com altos orçamentos e dinheiro para investir em grandes obras. O de Minas e Energia, por exemplo, foi negociado antes da eleição para ser entregue novamente a Edison Lobão (PMDB-MA), que se afastou para disputar a reeleição. Mas o PT também quer essa pasta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.