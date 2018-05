Aliados e rivais põem Anastasia como candidato ao Senado

O PSDB mineiro deve anunciar a candidatura de Anastasia ao Senado em maio. Até lá, PT e PMDB terão de quebrar a cabeça para definir suas chapas que disputarão as eleições de outubro. As pesquisas indicam ampla vantagem de Anastasia frente a outros nomes. Por isso, até agora, poucos mostram convicção de enfrentá-lo. O empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar (1931-2011), seria a opção pelo PMDB, mas depende da conclusão das conversas que envolvem, inclusive, o PSDB.

O presidente do PMDB mineiro, Antonio Andrade, que foi ministro da presidente Dilma Rousseff, alega que uma aliança com o PSDB é a última hipótese trabalhada pelo partido. Se depender dele, os peemedebistas manterão, no Estado, a aliança com o PT vista na esfera federal. "Hoje, o governador Anastasia é visto como nosso adversário. Não é o que defendo, mas uma aliança com o PSDB também não está descartada", diz. Da mesma forma, o presidente estadual do PSDB, deputado Marcus Pestana, também não descarta a possibilidade de acordo com o PMDB. Mas, segundo ele, os tucanos estão numa "situação confortável" em Minas. "O desenho da nossa chapa está pronto e nele está o governador Anastasia como candidato ao Senado. Contaremos com o apoio de 20 partidos. Agora, não vamos antecipar nada. Tudo ao seu tempo", ressaltou o tucano. Em 2006, Anastasia foi convidado a compor a chapa de Aécio Neves ao governo de Minas como vice-governador. Assumiu o Estado em março de 2010, quando Aécio deixou o cargo e foi reeleito.