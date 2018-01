Aliados do PT reclamam de falta de cargos em SP

Antonio e Américo enfrentam uma romaria de vereadores querendo "desabafar". Eles dizem que Haddad até agora não nomeou chefes de gabinetes (salário mensal de R$ 17,3 mil) das subprefeituras, cujos nomes foram recebidos por Antonio dos vereadores no fim de dezembro.

Ciente da insatisfação, Haddad se comprometeu a manter o diálogo com os vereadores em busca de uma "legislação antenada" para a cidade, que produza soluções inovadoras. Ele pediu atenção especial para aprovação de projetos que redefinam o uso do solo, a partir do novo plano diretor. Assim que saiu da Câmara, virou foco das lamentações.

"Como o prefeito quer pedir nosso empenho se nem chefes de gabinete ele nomeou?", questionou um petista a um dos assessores de Haddad. A insatisfação virou motivo de ironias da oposição. "É realmente preocupante deixar subprefeituras sem chefe de gabinete", disse Andrea Matarazzo (PSDB).

O motivo do atraso é o veto de Haddad a alguns nomes, muitos sem ligação com o bairro da subprefeitura. "Além de ser ficha limpa e ter histórico como liderança, Haddad quer alguém da região. Isso tem inviabilizado nomes", disse um assessor. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.