Aliados de Suplicy tentam barrar Mercadante em SP

O manifesto que conta com a assinatura de lideranças sociais, dirigentes do PT, sindicalistas e intelectuais apela às lideranças da sigla para que ouçam "todas as instâncias e todos os filiados ao partido" antes da escolha do candidato. Intitulado "Queremos um governo do PT! Queremos Suplicy governador", o documento defende que o próximo governo do Estado "combata os interesses representados pela gestão Serra" e que a legenda promova uma pesquisa de intenções de voto com a presença dos nomes de Suplicy e Mercadante.

Ontem à tarde, cinco partidos de oposição a Serra definiram apoio à candidatura de Mercadante ao governo do Estado de São Paulo. Antes de marcar uma data para ratificar o nome do senador, o PT tentará convencer Suplicy a desistir de sua pré-candidatura ao governo paulista. Para tanto, lideranças da legenda farão uma reunião com o senador na próxima segunda-feira, na sede do PT na capital paulista. Correligionários do senador afirmam que o petista já admitiu nos bastidores que deixará a disputa.