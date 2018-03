Aliados de Marta devem anunciar hoje apoio a Haddad O pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo e ministro da Educação, Fernando Haddad, deve ganhar hoje o apoio de deputados estaduais e federais aliados da senadora Marta Suplicy, que na última quinta-feira anunciou sua desistência da corrida eleitoral do ano que vem. Os parlamentares do PT se reúnem por volta do meio dia em um restaurante da zona sul da capital paulista. Eles devem anunciar oficialmente apoio à pré-candidatura do ministro, o preferido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a sucessão do prefeito Gilberto Kassab (PSD).