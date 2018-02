Aliados de Marina estão em Brasília

Feldman também informou que a Rede não teve acesso ao teor da carta que está sendo produzida pelo PSB, mas o que se sabe até agora é que o documento não trará imposições a Marina. "A carta é mais um conceito sobre as questões do legado do Eduardo", comentou Feldman.

Mais cedo, o presidente nacional do PSB, Roberto Amaral, afirmou que a ascensão da ex-senadora à cabeça da chapa do partido no lugar do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos não deve ser submetida a condições específicas. "Não vamos apresentar condicionantes à Marina", adiantou. A carta está sendo produzida pela senadora Lídice da Mata (BA) e pela deputada Luiza Erundina (SP).

A cúpula do PSB cancelou a reunião com os dirigentes regionais e os candidatos a governador marcada para esta tarde em Brasília para assistir à missa de sétimo dia da morte de Campos ao lado da família do presidenciável em Recife. A expectativa é de que os caciques da legenda abordem a viúva Renata Campos sobre a possibilidade dela aceitar ser vice de Marina. Caso Renata não aceite a missão, o partido deve escolher o líder da bancada do PSB na Câmara dos Deputados, Beto Albuquerque (RS).