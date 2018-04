Aliados de Lula e Aécio em disputa equilibrada Em Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT) e Custódio Mattos (PSDB) travam disputa equilibrada e repetem estratégia adotada em outras cidades: explorar o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador mineiro Aécio Neves. Ex-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, a petista foi a Brasília gravar com Lula. Na mesma semana, Aécio desembarcou na cidade para reforçar a campanha de seu ex-secretário e presidente licenciado do PSDB mineiro.