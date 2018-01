Aliados de Itamar criticam ?coveiros? do PMDB As manobras da ala governista do PMDB para inviabilizar a realização das prévias do partido continuam a irritar os aliados do governador Itamar Franco. O presidente da Companhia de Saneamento do Estado (Copasa), Marcelo Siqueira, chegou a afirmar que "é triste pertencer a um partido que, em determinados momentos, pretende ter candidato próprio e depois pretende compor". Siqueira se refere às afirmações feitas na última terça-feira pelo líder do PMDB na Câmara, Geddel Vieira Lima (BA) de que "a prévia subiu no telhado, porque Itamar tem dado sinais de que não deseja ser candidato". O presidente estadual do PMDB em Minas, deputado Saraiva Felipe, reforça a discussão ao afirmar que "o líder do governo na Câmara está agindo como um coveiro, por estar tentando enterrar o PMDB antes da hora, pondo fim à candidatura própria do partido". Em lugar de tentar rebater as acusações de Lima e fortalecer sua candidatura às prévias, o governador mineiro preferiu o silêncio. Segundo informou a assessoria de imprensa do Palácio da Liberdade, Itamar só vai comentar o assunto depois que voltar da viagem que fará a São Paulo a partir desta quinta-feira. Conforme o presidente da Copasa, no entanto, Itamar "continua candidato às prévias". As preliminares do PMDB que irão escolher o candidato do partido à presidência estão marcadas para o dia 17 de março. Na disputa, estão também o senador Pedro Simon e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. Enquanto permanecem os embates entre a ala governista e itamarista do PMDB, Itamar Franco segue o estilo habitual e continua fazendo mistério sobre os rumos que irá tomar daqui para a frente. Há algum tempo chegou a dizer "tudo pode acontecer", dando a entender que a possibilidade de buscar alianças junto ao governo não estaria descartada. Logo em seguida, uma nota oficial divulgada pela assessoria do governo mineiro negou a intenção de buscar articulações com partidos aliados ou com o próprio governo. A nota explicava que as afirmações de Itamar "haviam sido mal interpretadas". Na agenda do governador para os próximos dias em São Paulo constam encontros com o ex-governador paulista, Orestes Quércia (PMDB), e o presidente nacional do PT, José Dirceu. O local e o horários das reuniões não haviam sido divulgados pela assessoria do governo mineiro até o final da tarde desta quarta-feira. Itamar sairá de Belo Horizonte nesta quinta-feira às 8h30 e permanece na capital paulista até o próximo sábado. Acompanham o governador o presidente do PMDB em Minas, deputado Saraiva Felipe, o presidente da Assembléia Legislativa, Antônio Júlio, e o líder peemedebista na Assembléia Legislativa, Antônio Andrade.