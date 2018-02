Aliados de Campos vêm a SP para ajudar na identificação de corpos

SÃO PAULO - Um grupo de aliados de Eduardo Campos de Pernambuco desembarcou nesta quarta-feira, 13, em São Paulo para acompanhar as buscas dos restos mortais do presidenciável e da sua equipe. Eles vão ajudar na identificação dos corpos e devem permanecer no Estado até que esse processo chegue ao fim.

Fazem parte desse grupo o candidato do PSB ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara, o candidato a vice na chapa, Raul Henry (PMDB), e o candidato ao Senado, Fernando Bezerra (PSB). Nesta quinta-feira, 14, o governador de Pernambuco, João Lyra (PSB), também desembarcou em São Paulo para acompanhar os trabalhos.

O avião em que o ex-governador de Pernambuco e outras seis pessoas viajavam caiu na cidade de Santos, no litoral paulista.

Parte dos aliados passou a madrugada desta quinta-feira, 14, acompanhando as buscas do Corpo de Bombeiros no local do acidente.

Os restos mortais encontrados foram enviados para a unidade do Instituto Médico Legal (IML) em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A identificação só será possível por meio de DNA.

O dentista particular de Campos em Pernambuco, Fernando Cavalcanti, deixou radiografias do ex-governador no IML para ajudar na identificação. O chefe da Polícia Científica de Pernambuco, Francisco Sarmento, também está em Santos para ajudar na perícia do local.

Campos deixou o governo de Pernambuco em abril para concorrer à Presidência. Desde então, percorria o País para se tornar conhecido do eleitor. Nesta quarta-feira, cumpriria uma típica agenda de campanha na Baixada Santista.