Aliados de Cabral enterram CPI da Região Serrana Com o empenho direto do governador Sérgio Cabral (PMDB) na semana passada, quando falou pessoalmente ou por telefone com vários deputados aliados, está praticamente sepultada a CPI da Região Serrana, que investigaria desvio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na recuperação de escolas atingidas pelas enchentes. Embora as informações não sejam oficiais, deputados da oposição reconheciam nesta segunda-feira que o requerimento de criação da CPI, que chegou a ter o apoio formal de 29 deputados, não alcançava o mínimo de 24 assinaturas necessárias para ser instalada. As informações extraoficiais são de que onze deputados retiraram assinaturas, entre os quais dois parlamentares do PT. Na semana passada, Cabral recebeu um grupo de quatro dos seis deputados petistas.