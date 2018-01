Aliados conseguem manter a CaixaPar na MP 443 Os deputados da base aliada conseguiram manter na medida provisória 443 - que permite que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal comprem participação em instituições financeiras - a criação da Caixa Investimentos SA, empresa ligada à CEF, em votação no plenário da Câmara. Essa foi a primeira votação nominal na sessão, das duas que deverão acontecer na sessão de hoje. O placar registrou 249 a favor da manutenção do texto, 75 contrários e uma abstenção. Nas negociações com o relator, deputado João Paulo Cunha (PT-SP), a oposição (PSDB, DEM e PPS) tentou, em um primeiro momento, retirar do texto a criação da empresa, mas não conseguiu. Depois, tentou limitar a atuação da CaixaPar para evitar que ela comprasse empresas de construção civil. O relator, chegou a prometer que deixaria claro no texto que a CaixaPar só poderia entrar em empreendimentos específicos, chamados de Sociedades de Propósito Específico, mas, quando apresentou seu parecer, a oposição protestou apontando omissão da restrição. João Paulo se defendeu afirmando que o Conselho Monetário Nacional já determina que os investimentos desse tipo de banco não podem ser majoritários. "A CaixaPar vai poder comprar empresas de gravata à chapéu. Ela poderá investir no que quiser", afirmou o líder do PSDB, José Aníbal (SP). Até agora, os deputados governistas conseguiram manter o texto do relator sem alterações.