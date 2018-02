Aliados cedem em prol de petista na Câmara

"Fico indignado com uma só candidatura. Não retirei a minha. Mas vou fazer uma avaliação semana que vem para ver se ela tem alguma viabilidade. Não adianta eu me lançar se não tiver chances", disse ontem Mabel. Ele não pretende ir ao jantar oferecido pelo PR ao petista. "Seria muita falsidade de minha parte ir lá", argumentou. O presidente do PR, ministro Alfredo Nascimento (Transportes), já se comprometeu com a presidente Dilma Rousseff a apoiar a candidatura do Palácio do Planalto.

Marco Maia continua esta semana em viagem pelo País em busca de votos. Ontem, ele se reuniu com o governador do Ceará, Cid Gomes (PSB), e recebeu a promessa de voto da bancada de 22 deputados do Estado. "Estamos caminhando para a candidatura única. Apenas o Sandro Mabel insiste em permanecer na disputa", observou o futuro líder do PT, deputado Paulo Teixeira (SP). Maia também pretendia se reunir ainda ontem com o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, para conquistar o apoio formal do partido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.