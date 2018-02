Aliados aprovam convocações para CPI da Corrupção

Serão chamados a prestar depoimentos Gilmar Justo, proprietário da Atento Service e Logística, os advogados da empresa, Flávio e Oswaldo de Lia Pires, e o contador e auditor-geral do Estado, Roberval Marques. Eles deverão explicar detalhes do contrato que a prestadora de serviços de guincho e depósito de automóveis mantinha com o Detran até abril deste ano. A empresa cobra R$ 16 milhões do governo, que vai fazer um levantamento para depois informar quanto reconhece como dívida pelos serviços prestados.

Os aliados de Yeda também rejeitaram, um a um, os requerimentos feitos pela oposição, para convocação do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, do ex-secretário geral de Governo, Delson Martini, e de seu pai Delacy Martini, do corretor de imóveis Marcelo Albert, do empresário Lair Ferst e do vereador Pedro Ruas, entre outros.

Por acordo, serão chamados, para acareação, o ex-presidente do Detran, Sérgio Buchmann e o secretário-adjunto de Administração, Genilton Ribeiro, que já estiveram na CPI e apresentaram versões contraditórias. O primeiro disse ter ouvido o segundo descrever a divisão em porcentuais de parte dos valores desviados do Detran entre 2003 e 2007. Ribeiro negou e disse suspeitar que Buchmann está perturbado.

Como queriam aprovar convocações de pessoas próximas à governadora Yeda Crusius, os deputados de oposição acusaram os colegas de evitar a investigação de supostos atos de corrupção praticados por agentes públicos do Rio Grande do Sul. "Isso é um espetáculo de desfaçatez", acusou Elvino Bohn Gass (PT). "Votam um monte de nomes agora para levar até o final de novembro e depois não votar a prorrogação da CPI", afirmou. A CPI deve terminar até 26 de dezembro.

Muito segura, com maioria de oito votos a quatro, a base aliada chegou a tripudiar. Desafiados por Daniel Bordignon (PT) a dizer se, depois de aprovarem os seus requerimentos, retirariam quorum ou votariam contra os da oposição, responderam com ironia. "O que vocês preferem?", rebateu Gilberto Capoani (PMDB), para, em seguida, dar e provocar gargalhadas de seus companheiros e provocar a irritação de Bordignon, que passou a repetir "isso é um deboche". Depois de aprovarem os requerimentos que queriam, os aliados mantiveram o quórum e rejeitaram os demais.