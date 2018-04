Aliado que livraria Arruda pode ficar com o cargo Amigo do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, o deputado distrital Wilson Lima, eleito pelo PR, usou do bom trânsito entre os colegas para ser içado, no início do mês, a presidente da Câmara Legislativa com votos de 17 dos 24 parlamentares. Com a missão de manobrar a favor do governador nos processos de impeachment, Lima não teve tempo de agir.