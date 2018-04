Aliado diz que Aécio mira Senado para se fortalecer

Aécio e o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), combinaram um encontro para a próxima semana. Porém, tucanos mineiros afirmam que praticamente não há chance de o governador aceitar compor como vice numa chapa encabeçada pelo colega paulista. "O Aécio queria ser candidato à Presidência, mas não deu. É candidato a senador e vai chegar a Brasília credenciado para exercer a sua liderança nacional", disse.

Aliados do mineiro não escondem a irritação com a tese da chapa puro-sangue, considerada "deselegante" e "constrangedora". Interlocutores de Aécio também encaram com ceticismo a hipótese de Serra desistir da disputa na última hora e optar por concorrer à reeleição. O PSDB-MG já decidiu lavar as mãos com relação à definição da estratégia presidencial do partido, com o argumento de que o diretório regional foi "derrotado" no processo interno. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.