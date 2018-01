Aliado de Pimentel vence eleição no PT-MG Depois de muita polêmica, o diretório mineiro do PT divulgou o resultado da eleição estadual, confirmando a vitória do deputado Reginaldo Lopes. Aliado do ex-prefeito Fernando Pimentel, Lopes foi reeleito para o comando do diretório com 52,4% dos votos válidos. Gleber Naime, candidato apoiado pelo ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, ficou em segundo lugar. A apuração dos votos estava suspensa desde terça-feira e só foi retomada com presença de dois observadores da Executiva Nacional. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.