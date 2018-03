Aliado de Marta é o novo líder do PT na Câmara de SP Os 11 integrantes da bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo escolheram nesta manhã o vereador José Américo como o novo líder na Casa. O ex-presidente do diretório municipal da legenda em São Paulo e ex-secretário de Comunicação da gestão Marta Suplicy (2001-2004) substituirá o parlamentar João Antônio, que comanda os petistas desde fevereiro de 2009.