Aliado de governador cassado assume governo no TO Aliado do governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), que teve o mandato cassado ontem, o presidente da Assembleia Legislativa, Carlos Henrique Gaguim, do mesmo partido, assumiu hoje o governo interinamente e já tem praticamente garantida a continuidade no cargo, em eleição indireta que deverá acontecer na segunda semana de outubro.