Aliado de Dilma minimiza reunião de Lula e Silvio Santos O ex-coordenador de plano de governo da presidente eleita Dilma Rousseff (PT), Alessandro Teixeira, disse hoje não ver problema em um presidente da República encontrar-se com empresários. Questionado sobre o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o empresário Silvio Santos, em setembro, dois meses antes da liberação de R$ 2,5 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) ao Banco Panamericano (do empresário do SBT), Teixeira disse que o encontro entre um presidente da República e o empresariado é normal. "O fato de um grande empresário ver o presidente é natural", disse, após participação no Fórum de Sustentabilidade promovido pela revista Exame, em São Paulo.