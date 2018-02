Aliado de Cunha tentará protelar processo em Conselho de Ética

BRASÍLIA - Aliado do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (SD-SP), vai tentar protelar o processo de cassação contra seu amigo peemedebista no Conselho de Ética. O presidente do Solidariedade admitiu que, na sessão de quinta-feira, 19, vai pedir vista para apreciar o parecer pela admissibilidade apresentado pelo relator da ação, deputado Fausto Pinato (PRB-SP), na segunda-feira, 17. “Sou um dos que vai pedir vista”, afirmou nesta tarde.

“Como membro do Conselho de Ética teria que conhecer o relatório para poder votar”, disse Paulinho.

Paulinho criticou Fausto Pinato por ter apresentado o parecer antes de Cunha entregar sua defesa escrita. A entrega desta defesa já foi adiada duas vezes e última previsão é de que ela seja protocolada nesta quarta-feira, 18. “Não dá para você condenar alguém ou não condenar sem conhecer os dois lados”, afirmou. “Este erro que o relator cometeu pode complicar a continuidade da votação no Conselho de Ética. Acho que o relator cometeu uma falha grave de condenar alguém antes de conhecer a defesa do acusado. Portanto, acho que isso é grave e o Conselho de Ética vai analisar isso”, disse Paulinho.

Para o presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo (PSD-BA), não houve açodamento da parte de Pinato e não cabe defesa nesta fase do processo. “A qualquer tempo, o representado (Cunha) pode se pronunciar, mas, nesta fase, não precisa porque é só a admissibilidade. Não cabe defesa para admissibilidade. Defesa é para mérito”, disse Araújo mais cedo.