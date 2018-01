Aliado de Cunha assume vaga no Conselho de Ética

Brasília - Um aliado de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) assume nesta terça-feira, 23, vaga de titular no Conselho de Ética da Câmara, o que contabiliza um voto a mais a favor do presidente da Casa no processo que pode culminar com a cassação do peemedebista.

O suplente João Carlos Bacelar (PR-BA) assume a vaga de titular do deputado Sérgio Brito (PSD-BA), que deixa o colegiado por motivos de saúde.

Pessoas ligadas a Brito disseram que o deputado já vinha sendo substituído pelo suplente nas últimas reuniões e que, por isso, a substituição oficial não terá efeitos práticos.

O Conselho de Ética reúne-se às 14h30 desta terça-feira.