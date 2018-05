Aliado de Campos, novo governador de PE recebe Dilma O governador de Pernambuco, João Soares Lyra Neto (PSB), acompanhará a presidente Dilma Rousseff na agenda prevista para esta segunda-feira (12), confirmou na tarde de ontem a assessoria do Palácio do Campo das Princesas ao Broadcast Político. Para o período da manhã, está prevista cerimônia de inauguração do navio Dragão do Mar do Estaleiro Atlântico Sul, no Porto de Suape.