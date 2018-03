Aliado de Cachoeira previu queda de Agnelo Ao ouvir de seu braço direito, o araponga Idalberto Matias, conhecido como Dadá, que o governador Agnelo Queiroz (PT) poderia renunciar antes do fim de seu mandato, por conta de denúncias de corrupção, o contraventor Carlinhos Cachoeira se mostra espantado com a situação na administração do Distrito Federal: "Não dá! Que governo é esse?!", disse. "Já tem até articulação aí que acha que ele, até o fim do ano (2011), vai renunciar", emenda Dadá, relatando uma conversa que tivera com um integrante do alto escalão do governo do DF.